نشرت الفنانة منى زكي مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، حيث تحدثت خلالها عن حياتها اليومية أثناء الحجر الصحي، والمشكلات التي تواجهها بهذه الفترة، وأضافت منى أن أطفالها هم المشكلة الكبرى بالنسبة لها، خاصة هذه الفترة، نظراً لحالة الملل التي يعيشونها.
وأوضحت منى أنها حاولت بكل الطرق أن تملأ وقت فراغ أطفالها بأشياء مفيدة، لذلك بدأت في تنفيذ خطة تتمثل في أنها تشاركهم اللعب والنشاطات، التي يقومون بها داخل المنزل، وفي المقابل طلبت منهم أن يساعدوها في أعمال المنزل.
يذكر أن هذا الفيديو هو الظهور الأول لطفلي منى زكي، حيث إن لديها طفلين هما سليم ويونس، هذا بجانب ابنتها الكبري (لي لي).
شاهدي الفيديو :
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: منى زكي تظهر لأول مرة مع أطفالها من داخل منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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