بالفيديو: جدة نانسي عجرم تصدم الجمهور بصوتها الجميل

انتشتر بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تداوله عدد كبير من المتابعين، وظهرت فيه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم برفقة جدتها، وهي تمضي معها بعض الوقت في المنزل.

وتأتي هذه اللقطات من أحد البرامج التي أطلت من خلالها عجرم، إذ ظهرت وهي تحضر القهوة برفقة جدتها، طالبةً منها أن تقرأ لها الفنجان.

وفي إحدى اللقطات، ظهرت عجرم وهي تغني برفقة جدتها، ولفت انتباه المتابعين صوت الجدة الجميل، وذلك رغم كبر سنها، الأمر الذي دفعهم إلى الإشادة بقوتها وعزيمتها.

وخلال الفيديو أيضاً، قالت عجرم إنها كانت خجولة في صغرها، وأنها كانت تسمع وتغني كل الأغاني القديمة وللكثير من الفنانين الراحلين، منهم نورالهدى ونهوند.



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شاهدي الفيديو :