عمل إنساني عظيم من توم هانكس وزوجته لإنقاذ البشرية من «كورونا»

في لفتة إنسانية عظيمة، أعلن النجم العالمي توم هانكس أنه قرر التبرع بدمه هو زوجته لصالح المعامل ومعاهد الأبحاث الأمريكية، التي تعمل على اكتشاف مصل ضد فيروس «كورونا كوفيد 19».

وأكد هانكس أنه علم أن دماء الأشخاص الذين أصيبوا من قبلُ بفيروس كوفيد 19، تساعد على تطوير هذه الأبحاث وسرعة صناعة المصل لإنقاذ البشرية؛ لذلك قرر التبرع بدمه من أجل هذه المهمة.

وقال هانكس إنه يأمُل في أن تساعد دماؤه في إيجاد لقاح لهذا الفيروس الخطير؛ حتى يحمي البشر من خطورته.

يذكر أن توم هانكس قد أصيب بفيروس كورونا هو وزوجته أثناء تواجدهما في أستراليا، وخضعا للحجر الصحي حتى تم التعافي من المرض.

