شاهد.. شابة مصرية تخطف الانظار بتقمصها عادل امام على “تيك توك”

كتب امير فتحي في الخميس 23 أبريل 2020 03:54 صباحاً - خطفت الشابة المصرية نانسي زيدان الانظار بعد انتشار مقاطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها وهي تتقمص شخصية الزعيم عادل امام.

وقد نالت نانسي زيدان شهرة سريعة حيث علق عدد من النجوم، كان منهم الفنانة إسعاد يونس، على فيديوهاتها مبدين إعجابهم بالمحتوى الذي تقدمه، ليطلق عليها البعض لقب “مبدعة التيك توك”.

نانسي زيدان، خبيرة تجميل مصرية، يتابعها أكثر من 600 ألف متابع على تطبيق “تيك توك”، حيث تستغل موهبتها اللافتة في الماكياج في تقمص عدد من الشخصيات الشهيرة مثل محمد رمضان وأحمد مكي وسهير البابلي وغيرها، كما تحاكي شخصيات ومشاهد من أعمال “ديزني” الشهيرة، بمهارة ودقة كبيرتين.