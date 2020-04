شكرا لقرائتكم خبر عن رغم كورونا.. أفريل لافينى تطلق غدا أغنية جديدة بعنوان "We Are Warriors" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية أفريل لافينى إطلاق أغنية جديدة وسط الأزمة الصحية العالمية وهي انتشار فيروس كورونا " covid19 "، حيث كشفت أفريل لافيني البالغة من العمر ( 35 عاما ) أن أغنيتها " الخيرية " الجديدة ستحمل اسم " We Are Warriors " ومن المقررأن تطلقها غدا الجمعة الموافق 24 أبريل .



افريل لافيني افريل لافيني

"منذ أن انقلب عالمنا رأسا على عقب قبل بضعة أسابيع رأيت الناس كل يوم يرتدون دروعهم ويخوضون المعركة .. أصبحت المهام البسيطة جهدا بطوليا .. "لقد أصبح الجميع بين عشية وضحاها محاربين" .



افريل لافيني افريل لافيني

ظهرت آفريل لافيني في البوستر الخاص بالأغنية و كأنها إحدي المحاربات، ونشرت النجمة الشهيرة هذه الصورة علي صفحتها الشخصية بموقع " انستجرام " وه ما جعلها تحصد سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء .

يذكر أن مغنية الروك الكندية أفريل لافينى بدأت مسيرتها الفني عام 1999 ، حيث قدمت عدد هائل من الاعمال الغنائية الناجحة ، و من أبرز اغنياتها : " when you're gone " و " my happy ending " و " losing grip " و " don't tell me " ، و غيرهم .