شاهد.. حبس سمية الخشاب في الحمام في الحلقة 2 من “خلي بالك من فيفي”

كتب امير فتحي في الخميس 23 أبريل 2020 02:59 صباحاً - وقعت الفناىة سمية الخشاب ضحية الحلقة الثانية من برنامج المقالب “خلي بالك من فيفي” حيث زادت جرعة التوتر التي تتعرض لها الضحية بدرجة ملحوظة.

وقد عانت سمية الخشاب كثيرا مع العاملة في منزل الفنانة فيفي عبده، واعتقدت في البداية أنها مصابة بالصرع، ثم ممسوسة من الجن، ووجدت نفسها أخيرا محبوسة معها في الحمام.

وفي اول رد فعل لها بعد عرض الحلقة، نشرت سمية الخشاب مقطع فيديو من لحظة الكشف عن المقلب وعلقت كاتبة: “اسكوز مي يا جماعه بحبها اوي بجد اعمل ايه”.