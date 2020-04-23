صوفي تيرنر تتجول مع زوجها جو جوناس برفقة كلبيهما.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

رصدت عدسات مصوري الباباراتزي مجموعة من الصور للممثلة البريطانية صوفي تيرنر برفقة زوجها المطرب الأمريكي جو جوناس، وذلك أثناء تجولهما في شوارع ولاية كالفورنيا الأمريكية.

الثنائي العالمي الشهير ظهر و هما يرتديان كمامات طبية من اللون الأسود برفقة كلابهما، وذلك ضمن اتباع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى جانب أخر، انتشرت على مدار الأشهر الماضية شائعة حمل نجمة مسلسل Game of thrones في طفلها الأول، فيما التزم نيك جوناس وصوفي ترينر الصمت بشأن تلك الشائعة التي لم يتم تأكيدها أو نفيها.

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وصرح مقربون من صوفي تيرنر لموقع Just Jared انها اصبحت في الفترة الأخيرة ترتدي ملابس فضفاضة كي تحفي ملامح حملها.

والجدير بالذكر أنه أقيم حفلان زفاف لصوفي تيرنر وجو جوناس الأول في ولاية لاس فيجاس الأمريكية عقب الانتهاء من حفل توزيع جوائز billboard الموسيقية والثاني في العاصمة الفرنسية باريس.

وبعيدا عن أعين الإعلام، احتفلت الممثلة صوفي تيرنر، نجمة مسلسل “صراع العروش” بزفافها إلى المغني جو جوناس بحفل مفاجئ في لاس فيجاس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر حفل الزفاف أشقاء المطرب العالمي نيك جوناس وزوجته النجمة العالمية بريانكا شوبرا، وشقيقه كيفن جوناس ودانييل جوناس، وهو الحفل الذى أقيم دون مظاهر للبهرجة أو السخاء الذى ظهر فى حفل زفاف شقيقه نيك جوناس والنجمة الهندية العالمية بريانكا شوبرا والذى تكلف ملايين الدولارات.