مصور يرفع دعوى قضائية ضد جينيفر لوبيز

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اتهم المصور الأمريكي ستيف ساندز، في دعوى قضائية الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز، بنشرها صورة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تخصه، مطالبا إياها بتعويض قدره 150 ألف دولار.

المصور المعروف ستيف سانز، اتهم جينيفر لوبيز، وشركة الإنتاج، بالتعدي على حقوق الطبع والنشر، وقد تم رفع الدعوى في محكمة إتحادية في نيويورك من قبل محامي نيابة عن المصور.

وبجسب وثائق المحكمة، كشف موقع “ذا نيوز”، أن ساندز قاضى المغنية بسبب إستخدامها غير المصرح به لصورة التقطها لها، وقامت لوبيز باستخدمها للترويج لعلامتها التجارية دون الحصول على إذن منه أو دفع أي تعويض.

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وبحسب تقرير، فقد شاركت جينيفر لوبيز الصورة على حسابها الخاص بها بموقع إنستجرام، الذي يتابعه من خلاله أكثر من 119 مليون متابع، وقالت إن الصورة تلقت أكثر من 656,000 إعجاب على تطبيق مشاركة الصور والفيديو عندما نشرت في يونيو 2017.

الأمر نفسه كان قد تكرر مع نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، بعدما رفع المصور الأمريكي سعيد بولدن دعوى قضائية ضدها بسبب استخدامها غير المصرح به لصورة لها مع زوجها نجم الراب كاني ويست، الذي سجل لحظة للزوجين خلال رحلة لهما في إفريقيا عام 2018.

ووفقا له، لم تطلب كيم أبدا الحصول على إذن بمشاركة الصورة، والتي تعتبر جريمة جنائية متعلقة بحقوق الملكية، نظرا لعدم وجود تصريح يسمح بتداولها.