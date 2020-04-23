والد مايلي سايروس يطرح منتج خاص به من الماريجوانا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أصبحت عشبة الماريجوانا تباع ضمن ماركات ومنتجات عدة، وذلك بعد تقنينها بالولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح يتاجر بها العديد من المشاهير بالولايات المتحدة، حيث انضم لهم حديثا بيلي راي سايروس مغني الكانتري ميوزك، ووالد مايلي سايروس.

وبحسب جريدة الديلي ميل البريطانية، فإن بيلي راي، يستعد لطرح منتج خاص به من المارجوانا، حيث تشمل تصنيعها ضمن الكعك، وحبوب الموز، وغيرها من الأشكال التي يمكن بها الاتجار بالعشبة

وقالت الصحيفة أن بيلي راي سيتعاون في ذلك مع شركة تصنيع هذه المنتجات، باسم Lowell Herb Co، وأعلن عن ذلك في اليوم السنوي الغير رسمي لعشبة الماريجوانا كل عام في يوم 20 أبريل.

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وعلى جانب أخر، كشفت النجمة والمطربة الأمريكية، مايلي سايروس، عن تعرضها لنوبة هلع مؤخرا بعد عزل نفسها في قصرها في لوس أنجلوس، وذلك وسط انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

ونوبة الهلع، وهي نوبة مفاجئة من الخوف الشديد وتسبب العديد من الأعراض مثل الخوف من فقدان السيطرة أو الوفاة، التعرق، الارتعاش، ضيق في التنفس، تقلص في البطن، ألم الصدر الإغماء وغيرها.

النجمة العالمية البالغة من العمر 27 عاما، كانت قد أجرت مقابلة عبر تطبيق “فيس تايم” مع المقدم التلفزيوني زين لوي، والذي بث عبر خدمة “Apple Music” يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الوقت الذي قضته عالقة في منزلها سبب لها عددا من المشكلات.

وقالت مايلي سايروس : كنت جالسة في إحدى الليالي بالخارج وكنت أنظر إلى النجوم، وكان المكان الوحيد الذي استطعت فيه أن أكون خارج منزلي لأكون قادرة على الشعور بالأمان حقا”، وأضافت: “كنت مستلقية على العشب وكنت أنظر فقط إلى النجوم، وأفكر في كم أنا محظوظة؛ لأنني أعيش بمكان آمن ولايزال بإمكاني الخروج والتجول.