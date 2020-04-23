كيلي جينر تظهر بلوك صادم.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

رصدت عدسات المصوريين نجمة تليفزيون الواقع، والعارضة الأمريكية كيلي جينر، في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بدون مكياج في لوك صادم، حيث بدت بملامح مختلفة عما تظهر به على متابعيها عبر سوشيال ميديا.

كيلي جينر، ظهرت، وهي تحمل زجاجة مياه وكيس بطاطس، وتبتسم للكاميرا مرتدية ملابس كاجوال، وهي في طريقها لإحدى صديقاتها.

وتحمل كيلي جينر، التي تبلغ من العمر 22 عاما، لقب المليارديرة الأصغر في العالم بثروة تتجاوز المليار دولار، بسبب تحقيقها لمبيعات هائلة من خلال ماركتها العالمية المتخصصة في التجميل.

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وتمتلك كيلي جينر على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” 171 مليون متابع، لتتفوق على شقيقتها كيم كاردشيان، صاحبة 166 مليون متابع.

والجدير بالذكر أن كيلي جينر، انفصلت عن حبيبها مغني الراب الشهير ترافيس سكووت الذي أنجبت منه طفلتها “ستورمي”.

وكانت النجمة العالمية قد عانت خلال الفترة الماضية من ملل العزل الذاتى لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث ظهرت كيلى جينر، في صورة على إنستجرام وهى تجلس على الأرض بحديقة منزلها، وكتبت فى تعليقها على الصورة: “أرسل حبى وصلاتى.. آمل أن ينتهى هذا قريبا”.