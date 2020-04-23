كريسي تيجان تدلل نفسها خلال تواجدها بالحظر المنزلى.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تقضي النجمة والعارضة الأمريكية كريسي تيجان، طوال يومها في الاهتمام بطفليها “لونا” ذات الأربع سنوات ومايلي البالغ من العمر عاما واحدا.

وتسعي العارضة العالمية باستمرار إلي تدليل نفسها والاهتمام ببشرتها وجسدها خلال تواجدها بالحجرالمنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا ” covid19 ” وهوما تظهره كريستي دائما عبرصفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير”انستجرام” والتي تضم أكثر من 29.2 مليون شخص.

وظهرت كريسي تيجان البالغة من العمر 34 عاما، بمقطع فيديو قصير نشرته علي ” Instagram Story ” كان تضع تيجن “قناع للعناية بالبشرة” و كانت تجلس علي الاريكة بمنزلها الموجود في لوس انجلوس بالولايات المتحدة الامريكية ، كما ظهر معها ابنها “مايلز” الذي ظل يلاحق عدسة كاميرا، وكانت تيجن زوجه المغني العالمي جون ليجاند ترتدي في الفيديو “بيجاما” floral من الحرير و اختارت ان تكون تصفيفه شعرها بسيطة.

والجدير بالذكر أن كريسي تيجان ظهرت مؤخرا مع زوجها النجم جون ليجاند و ذلك في حفل ” One World ” الذي شارك فيه عدد هائل من نجوم العالم ومن أبرزهم السير بول مكارتني والنجمة العالمية تايلور سويفت و السير التون جون كما شاركت أيضا النجمة العالمية ليزو وسيلين ديون وجون ليجاند وسام سميث وغيرهم.