بعد شفائة منها.. توم هانكس وزوجته يتبرعا بدمائهما للأبحاث الطبية لمواجهة كورونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بالرغم من ٌإصابة النجم والممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته بفيروس كورونا، إلا أنه وفي لفتة إنسانية عظيمة منه أعلن أنه قرر التبرع بدمه هو زوجته لصالح المعامل ومعاهد الأبحاث الأمريكية، التي تعمل علي اكتشاف مصل ضد فيروس “كورونا ” كوفيد 19

وأكد هانكس أنه علم أن دماء الأشخاص الذين أصيبوا من قبل فيروس كوفيد 19 تساعد علي تطوير هذه الأبحاث وسرعة صناعة المصل لإنقاذ البشرية، لذلك قرر التبرع بدمه من أجل هذه المهمة.

وقال النجم العالمي هانكس إنه يأمل أن تساعد دماءه في إيجاد لقاح لهذا الفيروس الخطير حتي يحمي البشر من خطورته.

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وكان نجم هوليوود والممثل الأمريكي توم هانكس، وزوجته ريتا ويلسون، قد عادا للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد شفائهما من فيروس كورونا المستجد “كوفيد ١٩”، على تمن طائرة خاصة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي التي كانا يخضعان لها في استراليا.

وكان المصوريين في انتظار عودة النجم العالمي، حيث التقطت عدسات المصورين، مجموعة من الصور للنجم العالمي وزوجته فور وصولهماً لمطار لوس أنجلوس في أمريكا، عائدين من أستراليا بعد اكتمال الحجر الصحي وشفائهم.

ونقلت جريدة الديلي ميل البريطانية صور الزوجان وهما يبتسمان فور عودتها للولايات المتحدة الأمريكية بعد انتصارهم على الفيروس، ومن ثم عودتهما لمنزلهما بسيارتهما الخاصة التي قادها هانكس.