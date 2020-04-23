صراخ وشتائم في مقلب فيفي عبده بسمية الخشاب.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أسقطت الفنانة المصرية فيفي عبده زميلتها سمية الخشاب في مقلبها "خلي بالك من فيفي" في ثاني حلقات برنامجها الذي سيعرض على قناة mbc مصر.

وبدأ المقلب بدخول سمية الخشاب لفيلا فيفي لتقديم برنامج معين، وكان اللافت في البداية تعامل رجل الأمن معها حيث أخبرها بأن هناك شيئا غير طبيعي حدث أثناء دخولها وجعل بوابة الدخول تضيء وطالبها بالدخول من الباب عدة مرات حتى ظهرت فيفي وأدخلتها بيتها.

بعدها دخلت الفتاة التي تقوم بدور الخادمة عليهم في البرنامج لتقديم المشروبات فسقطت على سمية الخشاب ثم على الأرض، وزعمت أن جنا لبسها وظلت تقوم بحركات غريبة فرددت فيفي: "انصرف انصرف" وظلت تخاطب الجن وتقول "من أنت؟"، فقالت سمية "إن ما بها صرع"، وطالبت لها بكوب مياه دون أن تهاب الموقف.

ثم حاولت من تقوم بدور الخادمة إرعاب سمية ببعض نظراتها الحادة فانتاب الرعب "سمية" وظلت ترجع للوراء لكنها كانت متماسكة ورد فعلها كان هادئا على عكس المتوقع والمنتظر.

وأثناء ذلك خرج عليهم أحد المشاركين في البرنامج مشتعلا فصرخت الخشاب وظلت تجري وتبعده عنها وزاد الرعب ببعض المفرقعات التي تحدث حولها.

وحملت الخادمة سمية الخشاب ودخلتا في الحمام فأصاب الفنانة الخوف بسبب صوت المفرقعات، لتوجه الأخيرة الشتائم والسباب، ثم فتحت عليهما فيفي عبده الباب وطلبت منهما الخروج.

Advertisements

وظلت فيفي تصرخ وتقول "بيتي اتخرب" ثم سقطت على الأرض، وفجأة ظلت تزغرد وكشفت أنه برنامج مقالب حتى بدت الدهشة والذهول على ملامح الخشاب وعرفت حينها أنه مقلب وظلا يغنيان معا.

وكانت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، قد كشفت تفاصيل برنامجها الجديد الذي يجري عرضه على قناة mbc مصر، وقالت إنه نوع من المقالب وتم تصويره في بيتها وحلقاته 60 حلقة، ويتضمن البرنامج حيوانات شرسة مثل الأسود والنمور.

وذكرت فيفي أن المفاجأة هو أنها ستغني باللهجة الغريبة لأول مرة، والمخرج هو طارق فهمي، وكانت "زينة" هي أولى ضحايا البرنامج.

وتمتلك سمية الخشاب علاقة خاصة مع فيفي عبده حيث شاركا معا في عدة أعمال مثل مسلسل "كيد النسا"،" يا أنا يا أنتي" وغيرها من البرامج والأعمال الأخرى.