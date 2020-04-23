إسراء عبد الفتاح تهنئ حمدي الميرغني على عرض "2 في الصندوق‎"‎

يشارك الفنان حمدي الميرغني في سباق دراما شهر رمضان 2020 بمسلسله الجديد "2 في الصندوق" مع الفنان أوس أوس.‏

هنأت الفنانة إسراء عبد الفتاح زوجها حمدي الميرغني بمناسبة بدء عرض المسلسل اليوم عبر حسابها على انستغرام، قائلة: "مبروك ‏يا حبيبي وإن شاء الله تكسر الدنيا، مبروك يا أوس أوس وربنا يوفقكوا يا رب ويديكوا على أد تعبكوا، النهاردة إن شاء الله الساعة ‏‏9:30، بتوقيت القاهرة على ‏MBC MASR‏ "‏

مُسلسل "2 في الصندوق"، تدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي غير تقليدي حول شخصيتي "زيكا"، و"شوقة" اللذان يعملان في ‏مجال جمع القمامة ويحلمان بالشهرة والغناء والتمثيل وهما لا يمتلكان أي مقومات، وبعد عدة محاولات فاشلة، تحدث لهما مُفارقة ‏تغير مجري حياتهم للأبد بظهور والدهم الحقيقي مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الساخرة‎.‎

والمُسلسل الذي كتبه لؤي السيد، وأخرجه محمد مصطفي. تم تصوير جانب من أحداثه ببعض المدن المغربية، وهو ويُشارك في ‏بطولته مع حمدي الميرغني، و"أس أس"، كل من صلاح عبد الله، وبيومي فؤاد، وحجاج عبد العظيم، ومحمود البزاوي، وإنتصار، ‏وعدد من ضيوف الشرف منهم مُصطفي قمر، ومحمد ممدوح، ومحمد عبد الرحمن وآخرين‎

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