القاهرة - لايف ستايل
يشارك الفنان حمدي الميرغني في سباق دراما شهر رمضان 2020 بمسلسله الجديد "2 في الصندوق" مع الفنان أوس أوس.
هنأت الفنانة إسراء عبد الفتاح زوجها حمدي الميرغني بمناسبة بدء عرض المسلسل اليوم عبر حسابها على انستغرام، قائلة: "مبروك يا حبيبي وإن شاء الله تكسر الدنيا، مبروك يا أوس أوس وربنا يوفقكوا يا رب ويديكوا على أد تعبكوا، النهاردة إن شاء الله الساعة 9:30، بتوقيت القاهرة على MBC MASR "
مُسلسل "2 في الصندوق"، تدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي غير تقليدي حول شخصيتي "زيكا"، و"شوقة" اللذان يعملان في مجال جمع القمامة ويحلمان بالشهرة والغناء والتمثيل وهما لا يمتلكان أي مقومات، وبعد عدة محاولات فاشلة، تحدث لهما مُفارقة تغير مجري حياتهم للأبد بظهور والدهم الحقيقي مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الساخرة.
والمُسلسل الذي كتبه لؤي السيد، وأخرجه محمد مصطفي. تم تصوير جانب من أحداثه ببعض المدن المغربية، وهو ويُشارك في بطولته مع حمدي الميرغني، و"أس أس"، كل من صلاح عبد الله، وبيومي فؤاد، وحجاج عبد العظيم، ومحمود البزاوي، وإنتصار، وعدد من ضيوف الشرف منهم مُصطفي قمر، ومحمد ممدوح، ومحمد عبد الرحمن وآخرين
قد يهمك أيضا:
حمدي الميرغني يغازل زوجته على "انستغرام"
حمدي الميرغني يستعد لعرض اتنين فى الصندوق في رمضان
كانت هذه تفاصيل خبر إسراء عبد الفتاح تهنئ حمدي الميرغني على عرض "2 في الصندوق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.