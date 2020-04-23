هند صبري تكشف أحب الأفلام لها والسر وراء ذلك

كشفت الفنانة التونسية هند صبري عن أحب وأقرب أعمالها الفنية لها، وعبر حسابها على موقع وتطبيق انستغرام، نشرت هند صبري صورة من فيلمها المفضل "أسماء" وعلقت عليها كاتبة:"فيلم اسماء، من أحب الأعمال إلى قلبي... لكل محاربين فقد المناعة المكتسبة، الإيدز ولكل السيدات القويات..انتم مش لوحدكم".

يذكر أن آخر أعمال هند صبري كان فيلم "الفيل الأزرق 2"، وشاركها في البطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، إياد نصار، خالد ‏الصاوي، ‏شيرين رضا، والفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد‎. قد يهمك أيضا: هند صبري تكشف مصير الموسم الرمضاني 2020 في ظل "كورونا" تعليق مؤثر من هند صبري على أزمة فيروس كورونا

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