شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يقدم "سينما مصر" فى شكل فوزاير رمضان على قناة وزارة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم المخرج خالد جلال خلال شهر رمضان مسابقة يومية بعنوان فوازير سينما مصر من انتاج قطاع الانتاج الثقافى وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب توُبث فى الخامسة والنصف مساء على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب يومياً طوال شهر رمضان وتأتى ضمن فعاليات المبادرة الاليكترونية خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك وتهدف إلى استعادة اجواء زمن الفن الجميل وتنشيط الذاكرة من خلال فتح سجلات تاريخ السينما المصرية عن طريق اعادة تقديم مشاهد خالدة من أعظم الأفلام التى رسخت فى اذهان ووجدان الأمة .

المسابقة رؤية وإخراج الفنان خالد جلال والمخرج المنفذ علا فهمى وتمثل مشاهد مختارة من أهم الأعمال السينمائية المصرية يؤديها شباب الدفعة الثانية من قسم التمثيل باستوديو مواهب مركز الابداع وعلى المتسابق معرفة اسم الفيلم ، المخرج ، المؤلف والأبطال الرئيسيين ويتم استقبال الاجابات على البريد الاليكترونى الخاص بوزارة الثقافة وهو: [email protected] حيث تم رصد 10 جوائز مادية بقيمة 50 الف جنيه تسلمها وزيرة الثقافة لعشرة فائزين عقب انتهاء عيد الفطر المبارك بالاضافة الى جوائز اخرى عينية عبارة عن مجموعات كتب من اصدارات الوزارة المتنوعة فى مختلف مجالات المعرفة.