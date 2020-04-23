شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يهنئ جمهوره بحلول شهر رمضان على تيك توك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان محمد هنيدى، التهانئ إلى جمهوره بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا أن يعود على الأمة الإسلامية والعربية بخير، وذلك عبر حسابه بموقع تيك توك.

وقال الفنان محمد هنيدى من خلال الفيديو: "كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية.. إن شاء الله رمضان يدخل علينا بالخير الكبير بإذن الله".

@officialhenedy ##أهلا_رمضان ##رمضان_كريم♬ original sound - officialhenedy

وبدأ النجم محمد هنيدى تسجيل مسلسل إذاعى جديد له يذاع في رمضان المقبل يحمل عنوان "كنز مأمون المأذون"، ويستمر تسجيل حلقات المسلسل خلال الأيام المقبل للانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان .

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يشار إلى أن محمد هنيدى قرر تأجيل تحضيرات فيلمه الجديد "النمس والإنس" للمخرج شريف عرفة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، والذى يشارك فى بطولته النجمة منة شلبى وعمرو عبد الجليل، ويظهر شيكو فى أحداث الفيلم كضيف شرف.

وكان من المقرر انطلاق التصوير الفترة الماضية وينافس به فى عيد الأضحى المقبل، ولكن بعد غلق السينمات لم يعلم صناع العمل مصير عرض الفيلم حتى الآن.

من ناحية أخرى، حرص محمد هنيدى على تهنئة الفنان يوسف الشريف بعد طرح برومو مسلسل "النهاية" الذى ظهر من خلاله أحداث افتراضية وعالم جديد، وحقبة زمنية لم يرها العالم من قبل، والمقرر عرضه على شبكة قنواتON.