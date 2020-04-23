شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم رياضى وطباخ ونجار على تيك توك.. اعرف بيعمل إيه.. "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم خالد سليم، على مشاركة جمهوره "فيديو" خلال بقائه في المنزل للوقاية من فيروس كورونا المستجد، أثناء ممارسته بعض الأعمال المنزلية الطبخ و ممارسة الرياضة وذلك عبر تطبيق تيك توك.

فيما ظهر النجم خالد سليم أثناء قيامه بإعداد السلطة في المطبخ وممارسة فى حديقة المنزل على التمرين الرياضية للحفاظ على لياقته الرياضية، وذلك على أنغام أغنيته "عشنا قد إيه".

@khaledselimofficial هي الدنيا ولازم تتعاش ♥️##khaledselim♬ original sound - khaledselimofficial

يشار إلى أن النجم خالد سليم وجه من قبل سؤالا لجمهوره عن موضوع أغنيته الجديدة، مشيرا إلى أنه غنى من قبل الكثير من الموضوعات غير المعتادة عن الحب والمشاعر، مثل أغنيته لكل عاشق وطن، وعشنا قد إيه، حيث نشر فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليه "غنيت كتير لحاجات غير الحب والبعد والفراق.. شوفوا الفيديو وحاولوا تجاوبوا على السؤال اللى فى الآخر".









وخضع النجم خالد سليم، لجلسة تصوير جديدة، وظهر مرتديا قميصا بإحدى درجات اللون الأزرق وبلوفر رمادى اللون، أطلق عليها "كن صبورا".

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ونشر سليم، الصور عبر حسابه على إنستجرام، وصحبها بتعليق: "فى بعض الأحيان تحتاج فقط إلى الاسترخاء وتذكر نفسك أنك تفعل كل ما بوسعك، وكل شيء سيصبح على ما يرام، كن صبورا".

وكان النجم خالد سليم، كشف مؤخرا أن انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، هو سبب تأجيل طرح كليبه الجديد "اللى فات مات"، مطالبا أبناء الشعب المصرى بمواجهة هذا الفيروس بالالتزام بالإرشادات الطبية والصحية والتعاون بين الجميع حتى القضاء عليه.

وقال سليم: "بسبب الظروف اللى بتمر على مصر والعالم كله معرفتش أنزل حاجة وأبقا فرحان بيها وفى ناس بتعانى وناس تعبانة وممكن مرض يؤثر على حياتها وممكن يكون حاجة صعبة فى حياتهم".

وأضاف سليم: "قررت أنا وفريق العمل تأجيل نزول الكليب حتى هدوء الأوضاع، وأقدر أفرح بيها وأفرح الناس بيها".