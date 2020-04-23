شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل "النهاية" لـ يوسف الشريف على قناة ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مسلسل "النهاية " للنجم يوسف الشريف خلال شهر رمضان على قناةO N الساعة العاشرة والربع ( 10:15 ) مساء، أما الإعادة الأولى فستكون: 2:00 صباحًا والإعادة الثانية ستكون الساعة 2:00 مساءً .

مسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي وتدور أحداثه في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

يذكر أن يوسف الشريف غاب عن موسم الدراما الرمضانية بعد عرض مسلسل "كفر دلهاب" في رمضان 2017، وذلك من أجل التحضير لتنفيذ مسلسل "النهاية" بالشكل المناسب لأحداث القصة ويتوقع أن يحتل هذا العمل قائمة التريند خلال شهر رمضان لعدة أسباب أولها أنه العمل العربي الأول الذي يتناول دراما الخيال العلمي ويتقدم بالزمن لـ 100 سنة إلي الامام كما أنه تم التجهيز له لفترة طويلة ليكون محكما في كل عناصره .