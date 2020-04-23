شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل "عمرودياب" لـ على ربيع ومصطفى خاطر على قناة ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط ترقب جمهور الدراما خريطة مسلسلات رمضان قبل ساعات من بدء الماراثون الرمضاني، كشفت قناة ON عن مواعيد عرض مسلسل "عمرودياب" على شاشتها وذلك في تمام الساعة 6.30 مساء، والذى يقوم ببطولته النجمين على ربيع ومصطفى خاطر.

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مواعيد عرض مسلسلات ON

مسلسل "عمر ودياب" كان يحمل اسم "وصل أمانة" قبل تغييره، وتدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.

المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى والمذيعة يسرا مصطفى.