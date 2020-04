شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس كورونا.شركة .Warner Bros تؤجل فيلمين لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة Warner Bros، بتغيير مواعيد طرح الأفلام الجديدة، وذلك بسبب إستمرار إيقاف تصوير الأعمال السينمائية، بسبب فيروس كورونا، والأفلام هي "The Batman" الذى كان من المفترض أن يصل يوم 25 يونيو 2021، ليتم تأجيل طرحه ليوم 1 أكتوبر من نفس العام، جنبا إلى الفيلم الجديد The Many Saints of Newark، المشتق من فيلم "The Sopranos" من 25 سبتمبر المقبل، إلى 12 مارس 2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "entertainment".

تم إجبار العديد من الأفلام، بما في ذلك فيلم " The Batman"، على إيقاف الإنتاج مؤقتًا بسبب فيروس كورونا، كما تم تكليف دور السينما في الولايات المتحدة، وفي معظم أنحاء العالم، بالإغلاق بسبب أزمة الصحة العالمية، مما تسبب في تعديل الاستوديوهات للأفلام المقرر طرحها في صيف وخريف عام 2020 أو إلى العام المقبل 2021.

كما قام الأستوديو أيضًا بإعادة جدولة فيلمين من أفلامه الخارقة من DC، حيث تم تقديم فيلم "The Flash" إلى الأمام لمدة شهر، حيث سيصل دور العرض في 2 يونيو 2022 ، بدلاً من 1 يوليو من نفس العام، اما فيلم Shazam 2 سيتم طرحه في 4 نوفمبر 2022، بدلاً من 1 أبريل من نفس العام.