شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل "الاختيار" لـ أمير كرارة على قناة ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات وينطلق الماراثون الرمضانى لعام 2020، وسط ترقب جمهور الدراما المصرية والعربية حيث يعرض المسلسل الملحمة الوطينة" الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يقدم شخصية الشهيد أحمد المنسى في عمل درامى يوثق حياة البطل في التاريخ، وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء ، والاعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

وكانت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل قد طرحت البرومو ‏التشويقى الأول، ولاقى نجاحا جماهيرياً، من حيث أداء بطل العمل ‏أمير كرارة، والتصوير بقيادة مدير التصوير حسين عسر، كذلك ‏عمليات الابهار فى الاقتحامات وضرب الصواريخ والطائرات ‏وخلافه، فضلا عن العمليات التى قدمها أحمد صابر المنسى، ‏أسطورة الصاعقة‎.