شكرا لقرائتكم خبر عن محامى ينضم للجماعات الإسلامية.. حكاية عمر زهران مع "ليالينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي الفنان والإعلامى عمر زهران من تصوير مشاهده فى مسلسل "ليالينا"، حيث يجسد ضمن أحداث العمل دور محامى ينضم إلى الجماعات الإسلامية، وعبر زهران عن سعادته بهذا الدور الذى يعتبر جديد عليه ومختلف عن الأدوار التى قدمها من قبل.

تدور أحداث مسلسل ليالينا " فى فترة الثمانينات بحى الزمالك، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ويعتمد على 4 شخصيات رئيسية : غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، وإياد نصار، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيرى، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، وأخرون من النجوم.

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يذكر أن "ليالينا" هو المسلسل الثانى على التوالي الذي يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سويا مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى.

فى سياق مختلف يشارك الفنان والإعلامي عمر زهران كضيف شرف في حلقة من حلقات مسلسل "سكر زيادة" مع النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد والمقرر عرضه في شهر رمضان هذا العام، حيث يظهر في دور كوميدي ويدخل "خناقة" مع بطلتي العمل خلال الأحداث وينتج عن ذلك إصابات، كما تجمعه مشاهد أخرى بالفنانة الكبيرة سميحة أيوب.