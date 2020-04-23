شكرا لقرائتكم خبر عن الأستاذ منير والتلميذ تامر حسنى.. كيف تعامل نجم الجيل مع الكينج فى "أنت أقوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمع أوبريت "أنت أقوى" نجوم كبار فى الوطن العربى، ولكل منهم قاعدة جماهيرية كبيرة، كما أن كل منهم ينتمى لجيل بعينه، فالكينج منير أكبرهم سنا وخبرة، فى مقابل تامر حسنى أحدثهم سنًا بعيدا عن حجم نجوميته الكبير، لكن العلاقة بينهما كشفت احترام التلميذ لأستاذه فى كواليس الأوبريت.

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ففى مشهد من تصوير الأغنية أمسك تامر ورقة مكتوب فيها كلمات الأغنية، ويملى على الكينج الكلمات أثناء التصوير، وفى صورة أخرى ساعد تامر حسنى الكينج محمد منير على ‏ارتداء الكمامة أثناء تسجيل الأوبريت ‏فى صور تحمل بين طياتها الكثير، وأن الساحة الفنية مازالت قادرة على تعاقب الأجيال الغنائية بكل ود وحب.

الأوبريت من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى، وتسجيل عبد الرحمن الشوقى وهيثم راضى.

يضم الأوبريت من نجوم الغناء كل من محمد منير وتامر حسنى وسميرة سعيد وصابر الرباعى وكارول سماحة ووائل جسار، وكل منهم تبرع بأجره كامل بالإضافة لريع الأوبريت بعد طرحه من كل وسائل الاتصالات والرعاة الراسميين إلى أسر ضحايا وباء كورونا المستجد.

من جانبه أكد الدكتور مدحت العدل شكره وامتنانه لكل القائمين على الأوبريت لتبرعهم ووقفتهم الإنسانية تجاه مصر وشعبها العظيم.