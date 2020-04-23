تعرف على رسائل نجوم الفن لجمهورهم في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حرص عدد من نجوم الفن على توجيه رسائل لمتابعيهم بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان، حيث أعلنت دار الإفتاء أن يوم الخميس هو المكمل لشهر شعبان، ويوم الجمعة أول أيام الشهر الفضيل.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز ما كتبه نجوم الفن:

شيرين عبدالوهاب

نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب تغريدة، قالت فيها: "كل سنة وإحنا وإنتم بخير يا حبايبي وكل حبايبكم وإن شاء الله الخير كله يجي بقدوم شهر رمضان الكريم".

رامي جمال

كتب الفنان رامي جمال عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "كل عام وحضراتكم وحبايبكم بخير، كل ثانية وأنتم أقرب إلى الله وفي أمنه وحفظه المتين، رمضان كريم ويا رب يكون فيه رفع البلاء ونهاية الوباء".

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رابح صقر

وكتب الفنان رابح صقر تغريدة فور إعلان الرؤية، حيث كتب لجمهوره: "رمضان كريم".

شيماء سيف

نشرت الفنانة شيماء سيف، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو لتورتة يُكتب عليها رمضان كريم، وعلقت: "كل سنة وأنتم طيبين يا رب يا كل حبايبي ورمضان كريم عليكم وينعاد بالخير واليمن والبركات"

هبة عبدالحكيم

ونشرت الفنانة هبة عبدالحكيم عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام، منشورا قالت به: "كل سنة وكلنا طيبين رمضان كريم علينا وعليكم يا رب يرفع عنا الوباء والبلاء أمين يا رب، ولكل الناس اللي سألتني عن مسلسل في رمضان، مفيش نصيب أشارك في أي عمل في رمضان".

محمد لطفي

ونشر الفنان محمد لطفي صورة له وهو شاب حاملا الفانوس وعلق عليها: "رمضان كريم كل عام وأنتم بخير".