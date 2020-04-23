بالفيديو والصور: كوكبة من النجوم العرب يجتمعون على منصة "جوي" في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 أبريل 2020 01:44 صباحاً - أطلقت منصة جوي TV وشركتي I see media -إياد الخزوز وغولدن لاين - نايف وديالا الأحمر، الإعلانات التسويقية لأعمالها التي ضمت كوكبة من النجوم والأعمال الدرامية تزين شاشة جوي TV في رمضان منهم عابد فهد وهبة طوجي وكارمن لبس وتركي اليوسف وشيماء سبت وأسيل عمران ومروة محمد وعبد العزيز فريحي وغريس قبيلي ونخبة من نجوم الوطن العربي والخليج من خلال خمسة أعمال رمضانية ضمن أعمال أخرى تزين شاشة جوي TV.

هوس



هذه الأعمال الخمسة أولها مسلسل "هوس" من بطولة النجوم عابد فهد وهبة طوجي وغريس قبيلي وكارمن لبس ويوسف حداد وإخراج محمد لطفي وتأليف ناديا الأحمر وموسيقى تصويرية أسامة الرحباني



وتدور أحداثه حول زياد الطبيب الشهير الذي تسقط زوجته في غيبوبة عميقة نتيجة لحادث سيارة ونتابع من خلال الأحداث رحلته لحمايتها من أخطار مفاجأة ومحاولته إعادتها لوعيها.



اتجاه خاطيء



ثاني هذه الأعمال بعنوان "اتجاه خاطئ" وهو بطولة النجوم غريس قبيلي وأحمد شعيب والهام على وتدور أحداثه في إطار من الدراما النفسية البوليسية حول انتقام زوجة من خيانة زوجها وتداعيات هذا الانتقام على حياتها.









إجازة



أما ثالثها هو دراما نفسية عن الخيانة الزوجية بعنوان" اجازة" وهو من بطولة تركي اليوسف وأسيل عمران ومروة محمد وعبدالعزيز فريحي.



بنت وولد



ورابع هذه الأعمال بعنوان "بنت وولد" وهو بطولة النجمين عباس جعفر وغريس قبيلي وتدور أحداثه حول زوجين شابين الزوج لبناني والزوجة سورية ويقعان في مأزق نتابع من خلاله كيف يعيش حبهم وسط هذه العواصف وهل سيستمر أم لا؟.



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الديرة



أما المسلسل الخامس والأخير فهو بدوي بعنوان "الديرة" وبطولة كل من أميرة سمير وطارق الحربي وتدور أحداثه حول رغبة اب في توريث ابنه زعامة القبيلة من بعده فهل سينجح.







هذه الأعمال الخمسة مكتمل تصويرها وكل مراحلها مكتملة وجاهزة للعرض وهو ما يؤكد بعد نظر المنصة التي تعطي دائما للعمل وقته كي تتكامل عناصره الفنية وتضع خطتها ومواعيد تنفيذها في التوقيتات التي تحافظ على مصداقية وجودة ما تقدمه وخصوصا انها منصة موجهة للعائلة العربية بقيمها المعروفة.



كذلك ستعرض المنصة خارج الموسم الرمضاني ثلاثة مسلسلات جديدة حصريا من إنتاج الشركتين ايضاً.

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حنين



أولهما هو مسلسل "حنين" وهو مسلسل خليجي اجتماعي عن مجموعة من القصص العاطفية المختلفة وهو من بطولة كل من نرمين محسن وأحمد شعيب ومريم الغامدي.



دارين



وثانيها بعنوان "دارين" وهو من بطولة النجوم ريم خوري وعباس النوري وورد الخال وتدور أحداثه في قصة انسانية اجتماعية عن طبيب يتبرع بقلب ابنته وكليتها لفتاة أخرى بعد تأكده من وفاة ابنته لتبدأ مفاجئات كثيرة بالعمل حول علاقة الفتاة التي انقذوها بالطبيب وعائلته.



الكهف



أما الثالث فهو مسلسل" الكهف"٠من بطولة تركي اليوسف وأميرة سمير.

