يونس مرسي يكشف لـ الوفد موعد طرح مبقتش تحبني مع جوهرة

كشف الفنان يونس مرسي موعد طرح أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم مبقتش تحبني، ومن المقرر أن تشاركه الفنانة الاستعراضية جوهرة في الغناء.
وقال يونس في تصريحات خاصة لـ الوفد: من المقرر أن يتم طرح أغنية مبقتش تحبني على هيئة فيديو كليب، وذلك تزامنًا مع عيد الفطر المبارك 2020.
وأغنية مبقتش تحبني من كلمات أحمد جابر، وتوزيع أبو عبير.
يذكر أن الفنان يونس مرسي طرح مؤخرا ألبوم حياة جديدة، ويضم الألبوم على 10 أغاني من بينهم: مفيش زيك، فل، على بالي، مؤشر قلبي، سنين فاتت، اللي اداك يدينا، أول حب، قصر الكلام، لما سبته.
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