بعد حفل أونلاين.. محمد عبده يشعل مواقع التواصل

بث الفنان السعودي محمد عبده حفل عبر تقنية البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بحيث قدم عدد من أغانيه الشهيرة والتي لاقت رواجًا كثيفًا، حيث بلغ المشاهدين 150 ألف شخص.

وعلى موقع "تويتر" اشاد المغردون بمحمد عبده الذي يلقب بـ "أبو نورة"، حيث باتت الهاشتاج ثاني أكثر تداولًا على موقع "تويتر".

فكتب محمد الغنام "الحلو في حفلات محمد عبده وحتى في البث ، التايم كله يصير أغاني الحفلة ،والناس كلها طربانه ورايقه والترند

بإسم الحفله، والله إن أبو نوره نعمة، دايم أدعو إن الله يطول في عمره وما يحرمنا منه".أما عبد الرحمن دون "الحمدلله حضرت حفله ل ابو نوره ونا ف البيت".أما معاز فقال " أبو نورة متأثر ويكاد يبكي:أكثر ما يحزنني في هذي الفترة إني ما أقدر أعزي أو أقف على قبر صاحب لي توفى".

مغردة أخرى قالت "ابو نوره حساس مره ورقيق دمعته قريبه ومشاعره رهيفه جداً احبه لما يسولف ويعبر انسان عفوي بسيط وعميق مره بس طبعاً اللي مايعرفونه "القطيع" بتلقاهم يرددون في كل مكان خلوه يغني لا يسولف".

قال الكاتب الصحفي السعودي، منصور الضبعان "محمد عبده متأثرا: مايحزنني هذه الفترة أننا لم نشاهد الاصدقاء الذين توفوا وليس لدينا فرصة للتعزية و للوقوف على قبر من نحب".

أما مغرد أخر كتب "قول أبو نورة : لو سألنيّ الوُرد عنك علمني وش أقول، وإن وصفت أول جمالك كيف أبوصل آخره"