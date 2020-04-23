شاهد.. علي جمعة في مصر أرض الأنبياء على CBC في رمضان

عرضت قناة CBC برومو برنامج "مصر أرض الأنبياء للشيخ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، ومن تقديم الإعلامي عمرو خليل، حيث يُعرض على الشاشة خلال شهر رمضان المبارك.
يدور البرنامج حول مصر التي شهدت
يقدم البرنامج رحلة مباركة مع فضيلة الإمام علي جمعة في مصر التي سماها سيدنا نوح بأم البلاد وغوث البلاد وولد فيها سيدنا إدريس وسيدنا موسى وعاش فيها سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب عليهم السلام.
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