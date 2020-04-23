فوازير سينما مصر يوميًا على قناة وزاة الثقافة باليوتيوب فى رمضان

أعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة عن تنظيم مسابقة يومية بعنوان فوازير سينما مصر من انتاج قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب تبث فى الخامسة والنصف مساء على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب يوميًا طوال شهر رمضان.

وتأتى ضمن فعاليات المبادرة الاليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك

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وتهدف الى استعادة أجواء زمن الفن الجميل وتنشيط الذاكرة من خلال فتح سجلات تاريخ السينما المصرية عن طريق اعادة تقديم مشاهد خالدة من اعظم الافلام التى رسخت فى اذهان ووجدان الأمة.

المسابقة رؤية واخراج الفنان خالد جلال والمخرج المنفذ علا فهمى وتمثل مشاهد مختارة من اهم الاعمال

السينمائية المصرية يؤديها شباب الدفعة الثانية من قسم التمثيل باستوديو مواهب مركز الابداع وعلى المتسابق معرفة اسم الفيلم ، المخرج ، المؤلف والابطال الرئيسيين ويتم استقبال الاجابات على البريد الاليكترونى الخاص بوزارة الثقافة [email protected] حيث تم رصد 10 جوائز مادية بقيمة 50 الف جنيه تسلمها وزير الثقافة لـ 10 فائزين عقب انتهاء عيد الفطر المبارك بالاضافة الى جوائز اخرى عينية عبارة عن مجموعات كتب من اصدارات الوزارة المتنوعة فى مختلف مجالات المعرفة .