ريما الرحباني خائفة على جنى عمرها وتكشف سبب ابتعاد زياد الرحباني-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - كسرت المخرجة اللبنانية ​ريما الرحباني​ ابنة السيدة ​فيروز​ صمتها وعبرت عن سخطها من جراء عدم السماح للمودعين بسحب أموالهم بالدولار بل بما يعادله بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق، وذلك بعدما أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميمه الأخير بهذا الخصوص.

لكن ريما أشارت إلى مخاوفها من أن يعطى المودعون أسهماً مقابل نصف ما يملكون في حساباتهم مستغربة الأقاويل التي تتردد ومتسائلة ما إذا كانت صحيحة، ومشيرة إلى أن هذا قمة في الوقاحة في حال صحته كما صبت غضبها على كل من يحاول نهب أموال الناس فيما وصفته بـ لعبة اللبناني والدولار وكتبت عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي:"

صحيح متلما عم نسمع بين السطور وتحت السطور؟

بدل ما تردّولنا مصرياتنا جنى عمرنا وتعبنا وعرق جبينا

بدكن تنهبوا نصُّن بين لعبة اللبناني والدولار

والنص الباقي ناويين تعطونا ياه أسهم!!!؟؟؟

أسهم!!!!!!!!! أمممممممم

أسهم؟؟؟؟؟؟؟؟ هممممممممم

ضروري تعطونا مع الأسهم نشّاب

لأن بإذن الله وع الأكيد رح ننيشِنكن واحد واحد

العمى ما اوقحكن صحيح

أدبسيس ".

ورداً على سؤال أحد متابعيها عن ابتعاد شقيقها الفنان ​زياد الرحباني​ عن الأضواء منذ فترة قالت ريما :"وين بدك تسمع صوتو وسط هالجنون والنشاز والضجيج! زياد الحمدالله بألف خير شكراً لسؤالك".