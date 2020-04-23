كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أوس أوس وحميدي الميرغني يتعرضا لـ الضرب في ثاني حلقات "اتنين في الصندوق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان لـ "شوقي" دور في تهدئة أخيه والتقليل من توتره، وقام بتقديمه لـ الجمهور، وبدأ في غناء أغنية لـ عبدالحليم حافظ "جلست والخوف بعينيها" ولكن بطريقه كوميدية، وسخر منه المعازيم لأن الأغنية لم تتناسب مع طبيعة الفرح من الأغاني المبهجة، وفي النهايه لم يسلم "زيكا وشوقي" من المعازيم ونالو جزاء ما فعلوه بالضرب.
يذكر أن مسلسل " أتنين في الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة ومقرر عرضه في الموسم الشتوي ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.