كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد عبد الرحمن لـ"الخليج 365 الفني": "خروجاتي تعتبر الذهاب إلى السوبر ماركت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد الفنان محمد عبدالرحمن، جمهوره باتباع تعليمات الدولة والبقاء في المنازل حفاظًا على سلامة وصحة الجميع.



ووجه "عبد الرحمن"، عبر "الخليج 365 الفني"، نصائح لجمهوره لتُنفذ خلال فترة العزل المنزلي، قائلًا:" أنصح الجميع بالجلوس في المنزل، والإهتمام بالنظافة الشخصية والعامة، أما بالنسبة إلي الخروجة عندما أذهب إلى السوبر ماركت لأشتري الفواكه والخضروات، كأنني أستجم في الساحل".



وأضاف،:" تعلمنا جميعًا من هذه الأزمة أشياء كثيرة وجديدة، ونحمد ربنا على النعمة التي كنا بها ولا نشعر بقيمتها".