كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد عبد الرحمن لـ"الخليج 365 الفني": "خروجاتي تعتبر الذهاب إلى السوبر ماركت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ناشد الفنان محمد عبدالرحمن، جمهوره باتباع تعليمات الدولة والبقاء في المنازل حفاظًا على سلامة وصحة الجميع.
وتوجه الفنان محمد عبدالرحمن، بنصيحة لكل متابعيه وجمهوره بأن يلتزموا بالبقاء في المنازل، وإتباع نصائح الدولة للتخلص من هذا الوباء العالمي، متمنيًا من الله أن تنتهي مأساة فيروس كورونا، ويحفظ جميع الشعوب، وتعود الأوضاع كما كانت قبل مرض"كورونا".
ووجه "عبد الرحمن"، عبر "الخليج 365 الفني"، نصائح لجمهوره لتُنفذ خلال فترة العزل المنزلي، قائلًا:" أنصح الجميع بالجلوس في المنزل، والإهتمام بالنظافة الشخصية والعامة، أما بالنسبة إلي الخروجة عندما أذهب إلى السوبر ماركت لأشتري الفواكه والخضروات، كأنني أستجم في الساحل".
وأضاف،:" تعلمنا جميعًا من هذه الأزمة أشياء كثيرة وجديدة، ونحمد ربنا على النعمة التي كنا بها ولا نشعر بقيمتها".
وتوجه الفنان محمد عبدالرحمن، بنصيحة لكل متابعيه وجمهوره بأن يلتزموا بالبقاء في المنازل، وإتباع نصائح الدولة للتخلص من هذا الوباء العالمي، متمنيًا من الله أن تنتهي مأساة فيروس كورونا، ويحفظ جميع الشعوب، وتعود الأوضاع كما كانت قبل مرض"كورونا".