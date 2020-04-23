كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد مكاوي يغازل جمهوره بكواليس مسلسل 'حكايات بنات ج4' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان محمد مكاوي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد مكاوي في هذه الصورة برفقة كل من الفنانة ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، وكتب قائلا: "حسام والبنات، حكايات بنات ج4".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: منورين الدنيا يا احلى فنانين في الدنيا بحبكم قوي.

وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "حكايات بنات ج4" حول المشكلات التي يتعرض لها الأربعة بنات وهما هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم في حياتهم العاطفية كاشفين عن أحلامهم وطموحاتهم.