إيهاب توفيق يطرح "ياربي" بمناسبة شهر رمضان

القاهرة - لايف ستايل
بمناسبة شهر رمضان، طرح الفنان إيهاب توفيق دعاء دينيا، بعنوان "ياربى"، عبر موقع يوتيوب .
الدعاء من كلمات أحمد عبد الله وألحان أشرف سالم وتوزيع موسيقى أحمد عبد العزيز، وتقول كلماته "ياربي يالله ، ياعزيز ياجبار ياعالم الأسرار لآجل النبي المختار، أرزقنا جناتك، ياربي يا الله، إرزقنا لو عاصيين يرحمنا لو قاسيين، ياحبيبي يا الله، دايما علينا حليم ".
وانضم إيهاب إلى نخبه من نجوم الأغنية يستعدون لطرح أدعيه دينيه بمناسبة شهر رمضان ،منهم هاني شاكر ، ريهام عبد الحكيم، مدحت صالح ،علي الحجار ،جسن فؤاد، وايضا مغني المهرجانات حسن شاكوش .
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