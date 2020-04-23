كنزي عمرو دياب تنشر فيديو جديد لها عبر "إنستجرام"

نشرت كنزي عمرو دياب فيديو لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وهى تتأرجح على حبل معلق بشجرة كطرزان. ولم تستطع أن تتأرجح بسهولة فى البداية وعلق الحبل فى المنزل الذي تسلقته، وكتبت: "أستمتع بمحاولاتي الفاشلة".

وكانت كنزى عمرو دياب ، قد نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول جريئة أثناء أدائها الحركى على أغنية إنجليزية.

ولاقى أداء كنزى دياب ابنة النجم عمرو دياب، إعجاب الجماهير بأدائها المتوافق مع الأغنية.

وظهرت كنزى عمرو دياب، ترتدى تى شيرت أسود هاف ستومك، مرتدية معه بنطالا رياضيا باللون الرمادى الغامق وبدأت ترقص بشكل احترافى على اغنية إنجليزية.

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و ظهرت كنزى فى العديد من المرات على تطبيق " تيك توك " و هى ترقص بشكل احترافى على أغانى إنجليزية حيث أنها لها العديد من المتابعين.

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