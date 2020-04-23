زينة توجه رسالة مؤثرة لـ أنغام عبر "إنستجرام"

وجهت الفنانة زينة رسالة لصديقتها المطربة أنغام عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت زينة صورة لأنغام وعلقت عليها قائل:ة "نجمة #مصر و #الوطن_العربي #انغام بحبك وبحترمك وبشكرك وفخورين انك #مصرية ودايما مغردة في حياتنا و اعمالنا التي تزيد ببصمة صوتك وروعة إحساسك #انغام_نجمة_مصر_و_الوطن_العربي وبشكرك على احلى هدية انتظروا المفاجاة #نجمة_الاحساس".

وردت أنغام على زينة في تعليق قائلة: "مبروك وبإذن الله تكسري الدنيا يا زينة ".

يذكر أن احدث أعمال زينة فيلم "الفلوس"سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم، تامر حسني، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهما.

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