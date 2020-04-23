رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا بسبب رسالتها للمرأة

أشعلت الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس" السوشيال ميديا، بسبب الفيديو الذي نشرته علي حسابها الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري".

ووجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة للمراءة من خلال الفيديو الذي نشرته قائلة: "هقولك علي شوية حجات تعمليها اول حاجة مفيش راجل يتعالى عليكى الي يتعالى عليكي اعلي عليه، الحاجة التانية متقباليش إن راجل يفرض شروطه عليكي ، الحاجة الثالثة خلي نفسك عزيزة لما تكوني واثقة من نفسك لما تكوني غالية هتكوني مالية مركزك .

يذكر أن اختتمت الإعلامية رضوي الشربيني آخر حلقتها في الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" الذي يتناول كل ما يخص المرأة.

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