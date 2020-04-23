شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى: أطبق العزل المنزلى منذ شهرين.. وتؤكد: القعدة بالبيت أفضل من الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة نوال الزعبى إنها ملتزمة بالحجر المنزلى منذ شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولأجل الحافظ على صحتها وصحة من تحب، وتابع: "لم أخرج إلا مرة واحدة للاستوديو فقط، لأن الجلوس فى المنزل أفضل من المستشفى أو أن نفقد من نحب".

وأضافت "الزغبى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراش، عبر القناة الأولى المصرية، أن الألتزام يحافظ على الشخص وعائلته والمجتمع كافة، كون هذا الفيروس القاتل ينتشر بشكل مخيف وكبير، ويفتك بالبشر بطريقة مخيفة.

وأشارت نوال الزغبى إلى أن الغاضبين من الحجر المنزلى ويعتبرونه سجناً عليهم أن يعلموا أن الجلوس فى المنزل أفضل من الموت أو دخول المستشفى، وتابعت: "أيهما أفضل السجن المنزلى ولا فى المستشفى، أو أن تفقد عزيزا لك".

ولفتت المطربة نوال الزغبى إلى تشغل وقتها خلال تواجدها بالمنزل عبر تواصلها مع أسرتها والقيام ببعض الأنشطة المنزلية مثل الطهى وغيره، وتابعت: "ما يردد أنه يا أما هيموت بكورونا أو من الجوع، مخطئ، ويجب أن يتعامل مع الأزمة.. إن لم نتصدى للفيروس سيقضى علينا".