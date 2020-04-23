شكرا لقرائتكم خبر عن "ملعون أبو الفلوس".. زكى فطين عبد الوهاب يكشف تعرضه لأزمة صحية أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب تعرضه لأزمة صحية أمس، وتدخل جاره لإنقاذه، حيث أصيب بحالة من عدم القدرة على التنفس بسبب انخفاض ضغط الدم.

وقال زكى فطين عبد الوهاب، عبر حسابه على فيس بوك: "أنا تعبت قوى امبارح وجار أنقذنى.. دخلت أنام على 12 وصحيت مفزوع.. دايخ ومش قادر أخد نفسى .. ضغطى كان 72 على 42 والنبض كان 101 فى الدقيقه .. حسيت أنى هموت.. تانى مره أحس كده بعد 28 يناير 2011 واحنا على كوبرى الجلاء فى طريقنا لميدان التحرير.. الحمد لله ان جار كان صاحى وجابلى دوا من الأجزاخانة يرفع الضغط .. فى النهايه.. الصحه الصحه الصحه وملعون أبو الفلوس".



زكي فطين عبد الوهاب

يشار أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، كشف من قبل عن أزمة جديدة فى حياته، حيث أعلن عن إفلاسه و شعوره بالخنقة والضيق لعدم تمكنه من عمل دور جديد جاء إليه بسبب نصيحة الأطباء له عن عدم مقدرته على ذلك لقلة مناعته فى ظل انتشار فيروس كورونا.

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وكتب زكي فطين عبد الوهاب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :" انا مخنوق .. جالى مسلسل مع المخرجه الموهوبه "مريم أبو عوف" .. دور كوميدى .. مش كوميدى .. دور أقرب للسخريه أخيرا .. بس للأسف الدكتوره بتاعتى منعتنى من النزول للتصوير بسبب " الكورونا" .. لان مناعتى أضعف من الشخص الطبيعى .. خصوصا بعد جلسات ال "chemo" .. ورجعنا تانى للفلس والخنقة .. ملعون أبو المرض".

من ناحية أخرى قال الفنان زكى فطين عبد الوهاب لـ"الخليج 365"، إنه يشارك فى مسلسل "النهاية"، مع النجم يوسف الشريف كضيف شرف، موضحا أنه انتهى من تصوير جميع المشاهد التى يظهر فيها، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإنتاج شركة سينرجى، واخراج ياسر سامى ويشارك فى بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل ومحمد لطفى وناهد السباعى وسهر الصايغ وآخرون.

وكشف مؤخرا الفنان والمخرج زكى فطين عبد الوهاب، بعد إصابته بمرض سرطان الرئة الذى عانى منه وحتى وصوله لنسبة شفاء كبيرة منه، بأن بعض الفنانين وقفوا بجواره سواء بشكل معنوى أو غيره، ولكن مهما حدث فالنجمة الراحلة نادية لطفى كانت أكثرهم وكانت الأم الثانية له التى كانت دائما السؤال عليه بشكل مستمر.