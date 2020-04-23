شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجة "فرح عديلة": تعلمت الكثير من إسعاد يونس فى الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المخرجة آية حمزة عن سعادتها بالتعامل مع النجمة إسعاد يونس من خلال المسلسل الإذاعى "فرح عديلة" المقرر إذاعته فى رمضان على راديو النيل.









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وقالت حمزة : فخورة بهذا العمل الذى قربنى من صاحبة السعادة على المستوى الفنى واكتشافى للجانب الإنسانى الجميل لفنانة متميزة محبة للجميع ومريحة على مستوى العمل رغم حجم نجوميتها وشهرتها الكبيرة، إلا أن سهولة تعاملها مع فريق العمل وتواضعها واحتوائها للجميع كان مثالا لنا كشباب فى بداية حياتنا المهنية.

وأضافت آية أن العمل مع صاحبة السعادة ممتع للغاية وأنها تعلمت منها الكثير وتمنت للمسلسل النجاح وأن يحوز العمل على رضاء جمهور صاحبة السعادة.

مسلسل "فرح عديلة" بطولة إسعاد يونس، بيومى فؤاد، شيماء سيف، تأليف إسلام صالحين وإخراج آية حمزة ومن المقرر إذاعته فى تمام الساعة ٤.٣٠ مساءً، عبر قنوات راديو النيل.