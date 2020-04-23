شكرا لقرائتكم خبر عن “ربنا يؤذي المؤذى” أحدث أغانى المطرب الشعبى محمود الحسينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب الشعبي محمود الحسيني، أغنية جديده بعنوان"ربنا يؤذى المؤذى"، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا، ومن المقرر طرحها خلال اليومين المقبلين عبر موقع يوتيوب.

من ناحية أخرى شارك الحسينى مؤخرا فى أغنية "لا تأسفن" بفيلم "دفع رباعى"، من بطولة أحمد بدير، محسن منصور، سناء يوسف، أحمد عزمى، اللبنانية تاتيانا، أحمد العمدة، التونسية إيناس النجار، ميسرة، ندى بهجت، منة جلال، سمسم شهاب، حنان عطية، هند، وحسن عبد الفتاح، أحلام الجريتلى، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، سيناريو خالد سليمان ومحمد عواد، وإخراج إيهاب عبد اللطيف.

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وتدور أحداث الفيلم حول أب يعود إلى أولاده الثلاثة من جديد بعد مرور سنوات، وهو معتقد أنهم أصبحوا ذوى مكانة فى المجتمع، فكان يحلم أن يصبح الأول طبيبا والثانى مهندسًا والثالث محاميًا، لكنه تفاجأ بالواقع الذى وصلوا إليه، ويتورط الإخوة الثلاثة فى عملية إرهابية، وبمساعدة مجموعة فتيات لهم ينجحوا فى إجهاض العملية.

كان الحسينى بعد إختفائه الطويل قد عاد خلال الأعوام القليلة الماضية بعدة أغانى منها "لاعاش ولا كان اللى يكسر نفسى"، وهى من كلمات سعد عبد المنعم، وألحانه، وتوزيع طه الحكيم، "مش بالفلوس"، وشارك بغناء تترات مسلسلات أبرزها "مزاج الخير" للنجم مصطفى شعبان، ودرة، وحسن حسنى، وسميحة أيوب، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وكانت أول تجربة له فى كتابة الأغانى الدرامية، وألحان محمود طلعت.