شكرا لقرائتكم خبر عن "وداعا أختى.. قلبي موجوع عليكي".. بهذه الكلمات رثت الفنانة نهال عنبر شقيقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات مؤثرة، رثت الفنانة نهال عنبر شقيقتها الراحلة بهرة التي التى رحلت عن عالمنا منذ أيام بعد صراع من المرض.

وقالت الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها بموقع انستجرام:"وداعا اختي وحبيبتي وقلبي وروحي بهره أنا مش عارفه هاعيش أزاي من غيرك بجد قلبي موجوع عليكي لكن ده قضاء الله ولا اعتراض علي حكمه ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا أطيب وأحن قلب في الدنيا ربنا يصبرني علي فراقك يا حبيبتي ارجوا الدعاء لها و الفاتحة".



الفنانة نهال عنبر

يشار أن السيدة بهرة شقيقة الفنانة نهال عنبر رحلت عن عالمنا منذ قليل وتم تشييع الجثمان دفنها بمقابر الأسرة بطريق الواحات كما أكد نقيب المهن التمثيلية الفنان اشرف زكى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وتشارك الفنانة نهال عنبر في دراما رمضان المقبل في مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى، وتخوض ياسمين بالعمل البطولة المطلقة الثانية فى الدراما التليفزيونية بعد "حكايتى" العام الماضى.