شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ على جمعة فى "مصر أرض الأنبياء" على CBC فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة CBC برومو برنامج "مصر أرض الأنبياء" للشيخ الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ومن تقديم الإعلامى عمرو خليل، حيث يُعرض على الشاشة خلال شهر رمضان المبارك.

يدور البرنامج حول مصر التى شهدت أرضها العديد من الأنبياء والرسل بعضهم مذكور فى القرآن الكريم والبعض الآخر غير مذكور فيه ومتصل بهم كالسيدة هاجر زوجة نبى الله إبراهيم - عليه السلام - والسيدة مارية القبطية زوجة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم- .

يقدم البرنامج رحلة مباركة مع فضيلة الإمام على جمعة فى مصر التى سماها سيدنا نوح بأم البلاد وغوث البلاد وولد فيها سيدنا إدريس وسيدنا موسى وعاش فيها سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب – عليهما السلام-.