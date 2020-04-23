شكرا لقرائتكم خبر عن لو وحشتك كرة القدم .. اتفرج على مسلسل The English Game لـهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش محبى كرة القدم هذه الفترة حالة من الملل بسبب إيقاف النشاط الرياضى، منذ فترة بسبب فيروس كورونا، الذى اجتاح العديد من البلدان حول العالم، وتسبب فى إيقاف الكثير من الأنشطة المختلفة منها إنتاج الأفلام والمسلسلات العالمية، ولكن طرحت نيتفلكس يوم 30 مارس الماضى،مسلسل The English Game وتكون من 6 حلقات، وصلت مدتها إلى أقل من الساعة.

وهذه 3 أسباب لكل محبى كرة القدم تشجعهم على مشاهدة مسلسل The English Game، الذى يعرض عل شبكة نيتفلكس:

مسلسل The English Game ابتعد عن التعقيد واتسم ببساطة الأحداث.

مسلسل The English Game يدور حول الصراع الطبقى فى بداية لعب كرة القدم التى نشأت بين الطبقات.

مسلسل The English Game يدور فى إطار كوميديا ورومانسية ودراما.

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وتراوحت تقييمات العمل الجديد بين 8.1 و 8.6، على موقع imdb، مسلسل The English Game بطولة إدوارد هولكروفت، كيفين جوثري، أمل شارلوتن، نعمة والش، كريج باركنسون، جيمس هاركنس، أنا بات، جيرارد كيرنز، هنري لويد هيوز، كيري هايز.

ويدور المسلسل الجديد حول قصة اختراع كرة القدم، وكيف صعدت بسرعة لتصبح لعبة العالم من خلال عبور الانقسامات الطبقية.

كما أعلنت شركة نيتفلكس، تأجيل إنتاج الموسم الثالث من مسلسل Sex Education، وذلك بسبب توقف أعمال التصوير حول العالم، للمساعدة فى منع انتشار فيروس كورونا، حيث كان من المقرر بد التصوير يوم الخميس المقبل، لكن تم تأجيله لـ مدة أسابيع أخرى، ويأمل العاملين على المسلسل أن يستطيعوا التصوير فى وقتها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ".

على الرغم من أن تأجيل بدء التصوير ليس مفاجأة كبيرة، إلا أنه يؤكد حالة الفوضى التي يتم إلحاقها بجداول الإنتاج في جميع أنحاء العالم، لدى Netflix عدد من الأعمال البريطانية التي تأثرت بوباء COVID-19 ، وأبرزها The Witcher، الذي تم إيقاف تصويره في 16 مارس الماضى.

وكان وقع الاختيارعلى المخرجة السعودية هيفاء المنصور لإخراج فيلم نيتفلكس الجديد The Selection، المستوحى من سلسلة كتب كيرا كاس الشهيرة، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع Variety، تم نشر الكتاب في عام 2012، وسيدور الفيلم الجديد حول مستقبل بائس حيث يتم اختيار 35 فتاة للانتقال إلى قصر ملكي والتنافس على قلب الأمير، America Singer هي من الطبقة الدنيا في المجتمع وتم اختيارها كواحدة من الخاطبين للأمير ماكسون، لكنها ممزقة بين الحياة والحب الذي تركته وراءها، بمرور الوقت، تنمو لديها مشاعر قوية للأمير.



