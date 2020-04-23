شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. آيتن عامر تسترجع ذكريات أيام ثانوى بصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الفنانة آيتن عامر، ذكريات المرحلة الثانوية، وشاركت جمهورها بصورة لها في تلك المرحلة، عبر حسابها على إنستجرام، وحازت الصورة إعجاب العديد من متابعيها، وأشاروا إلى أن ملامح وجهها لن تتغير ومازالت محتفظة بجمالها.



آيتن عامر

على الجانب الآخر، شاركت الفنانة آيتن عامر، جمهورها بصورة لها من غير مكياج في الحجر المنزلى، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت آيتن على الصورة قائلة: "قلت انزلكوا صورة من الحجر المنزلى من غير مكياج ، بس طبعًا بعد ما عملت سكراب، وحطيت كريم ولزقت وشى فى الشباك عشان الشمس طبعًا خطوات سهلة وبسيطة يومكم جميل إن شاء الله وربنا هيعدى الأيام دى على خير أنا متفائلة".

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وتشارك الفنانة آيتن عامر، في مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى دياب، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى، وتخوض ياسمين بالعمل البطولة المطلقة الثانية فى الدراما التليفزيونية بعد "حكايتى" العام الماضى.

وعرض لآيتن عامر خلال الأيام الماضية مسلسل "الأخ الكبير" على شاشة قناة "cbc" والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعى ومحرك البحث العالمى جوجل، ويشارك فى بطولته محمد رجب، وهبة مجدى، وعبير صبرى، ودينا فؤاد، ومحمد عز، وأشرف زكى، ومحمود حجازى، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.