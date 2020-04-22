تراند اليوم : غادة طلعت: دوري فى مسلسل الفتوة مفاجأة للجمهور

تظهر النجمة الشابة غادة طلعت في دور جديد في رمضان حيث تؤدي دور الست ثريا في مسلسل الفتوة بطولة ياسر جلال واحمد صلاح حسني ومجوعة كبيرة من النجوم وشخصية الست ثريا التي تظهر بها غادة طلعت في رمضان هدا العام هي شخصية قوية تقف امام فتوات المنطقة وتسبب لهم العديد من المشاكل.

ورفضت غادة الحديث بشكل تفصيلي عن الشخصية حتي لاتحرق تفاصيل المسلسل لكنها تؤكد انها ستكون مختلفة عن الشخصيات التي ظهرت بها قبل دلك وتقول غادة عن الظهور للمرة الثانية امام ياسر جلال -سعيدة جدا بالعمل مع النجم ياسر جلال، للمرة الثانية بعد تجربتي معاه في مسلسل رحيم بدور دكتورة سمر.

وبمجرد أن تلقيت مكالمة من شركة الانتاج وافقت فورا -وقلتلهم موافقة طبعا لمجرد أن العمل يحمل اسم ياسر جلال- واكدت غادة ان مسلسشل الفتوة هو ثاني لقاء لها مع المخرج حسين المنباوي.

ومن أهم العناصر اللي حمستني للتجربة اسم المخرج حسين المنباوي بعد تجربتي معاه في مسلسل حلاوة الدنيا غادة طلعت من الفنانات الموهوبات ولها مستقبل رائع في التمثيل واستطاعت ان تظهر موهبتها في الاعمال الفنية التي تشارك فيها في مسلسلات رمضان