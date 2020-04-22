تراند اليوم : سيرة الحبّ والحياة في رمضان تتجسد في 10 مسلسلات عبر قناة الشارقة

تعرض هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، عبر قناة الشارقة، والشرقية من كلباء، والوسطى من الذيد، 10 أعمال درامية لنخبة من نجوم الخليج والوطن العربي، خلال الشهر الفضيل، لتقدّم لمشاهديها توليفة إبداعية من أجمل المسلسلات التي تعالج قضايا اجتماعية وتاريخية من أحدث الإنتاجات الفنية.

“محمد علي رود “.. ملحمة على الشاطئ

تُطلّ قناة الشارقة على متابعيها خلال شهر الصوم بـ4 مسلسلات، حيث سيكون المشاهد على موعد مع إبداع الدراما الكويتية في مسلسل “محمد علي رود”، الذي يروي ملحمة رومانسية تقع أحداثها في عام 1940 على شواطئ دولة الكويت وطريق محمد علي الذي يتوسط مدينة مومباي الهندية، في عمل يقوده الفنان الكبير سعد الفرج، وهبة الدري، وبثينة الرئيسي ومحمد المنصور، وآخرون.

ويروي المسلسل الذي أنتجه الفنان عبد الله بوشهري وأشرف على إخراجه مناف عبد الله، سردية الواقع السحري الذي عبّر عنه الكاتب الكولومبي الكبير غابرييل غارسيا ماركيز في واحد من أعماله: “كل البشر لديهم ثلاثة أرواح: العامّة، الخاصّة، والسرّية”، إذ إن لكلّ إنسان حكايته الخاصّة التي يفني حياته بأكملها لكتابتها، والبعض الآخر يرى الحياة بمنظوره، وآخرون يعيشون بمحاذاتها، لكن الكثير من الأحداث المشوّقة تبقى حبيسة في نفوس الشخصيات ليكشفوا عنها خلال العمل، فما الذي حصل على الشاطئ، وما الذي سيحصل في سياق الأحداث؟

“في ذاكرة الظلّ”.. حيث الحياة وصراعاتها

أما العمل الثاني فهو المسلسل الكويتي “في ذاكرة الظلّ”، لمؤلفته مريم نصير، التي روت على لسان الشخصيات تشابكات الحياة والقضايا الإنسانية وما يكتنف الصراعات الوجودية والكفاح من أجل البقاء، فشخصية “عبد الهادي” الباحث عن زوجته “سهيلة” بعد الظروف الصعبة التي ألمّت بعائلته، وشخصيته الأخرى التي اختلفت مع تبدّل حاله بعد أن أصبح صاحب أموال وأملاك مثال على طبيعة الإنسان وتقلباته النفسية.

وبين نقلة وأخرى، وبتوليفة اخراجية محكمة أشبعها محمد كاظم بالمشاهد المتغيرة والمتحركة، سيتعرف المشاهد إلى أبرز الأحداث التي يرويها العمل ويقود دور البطولة فيه الفنان داوود حسين، ويعقوب عبد الله، وشيماء حسين، وفرح المهدي، وأحمد ايراج، وآخرون.

“بروكار”.. حكاية دمشقية

وستكون الدراما السورية حاضرة على شاشة القناة من خلال مسلسل “بروكار” الذي يروي قصة زعيمين لمشغل “البروكار” – أشهر أنواع الأقمشة وأفخمها في العالم وتشتهر به مدينة دمشق السورية-، تدور أحداث حكايتهما في ثنايا حارة شامية إبان الاحتلال الفرنسي، حيث يسرد العمل الأحداث التي تنشأ بعد محاولة أحد المهندسين الفرنسيين سرقة هذه الصناعة، في بنية فنّية تحمل إيقاعات بوليسية ورومنسية يقود مجريات الأحداث فيها كل من الفنان عبد الهادي الصباغ، وسلمى المصري، وزهير رمضان، وقاسم ملحو، ورنا الأبيض، وسعد مينة، وغيرهم.

“كسرة ظهر”.. الحياة حين تنقلب رأساً على عقب

وفي عمل اجتماعي كويتي للكاتب عبد الله السعد، يروي مسلسل “كسرة ظهر”، بطولة عبد الله السدحان وهنادي الكندري وأميرة محمد وآخرين، قصة رجل أعمال ناجح على صعيده العملي والمهني ويتحدّى جميع العثرات في طريقه لكن سرعان ما تنقلب حياته رأساً على عقب بعد تعرّضه لحادث، فما الذي سيحصل بعد؟

مسلسلات الوسطى من الذيد.. عراقة الموروث وأصالة الحاضر

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وتُطل قناة الوسطى من الذيد على مشاهديها بالمسلسل البدوي الأردني “رياح السموم”، الذي يجسّد ملحمة على رمال الصحراء تروي خيانة الصديق وغدر الأقارب، وتنطلق من قصّة مقتل الشيخ “ناصر” لتتواصل الأحداث في عمل فنّي تحمله أسماء فنّية كبيرة أبرزها الفنان الكبير جميل عوّاد، وجولييت عواد، وعبير عيسى، وداود جلاجل، وآخرون.

“درب الشهامة”.. عندما لا تصل الرسائل

أما في العمل الدرامي البدوي الثاني “درب الشهامة”، الذي يُعدّ آخر أعمال الفنان الأردني الراحل ياسر المصري، فالحبكة التي تجمع كوكبة من الممثلين الأردنيين أبرزهم عبير عيسى وأنور خليل، تروي حكاية الأصالة، وعراقة البادية والقيم النبيلة التي يتحلى بها مجتمعها، في توليفة فنية مثيرة ستكشف القناة تفاصيلها خلال الشهر الفضيل.

مسلسلات الشرقية من كلباء.. نسج للحكايات

بدورها تقدم قناة الشرقية من كلباء العمل الدرامي الكويتي “هيا وبناتها”، الذي يروي بحوارية متميزة قصة “هيا” وعلاقتها مع إخوتها والظروف التي مرّت بها خلال السنوات، وتقلبات الحياة، وصراعاتها المتشابكة، والأدوار المكثفة التي يؤدّيها إخوتها، في بناء درامي يقوده الممثلون باسمة حمادة، وأحلام حسين، ومي عبد الله وخالد الصراف، وآخرون، ويطغى عليه (السرّ)، فهل ستكون النهاية سعيدة؟

“كأن شيئاً لم يكن”.. حيث الحياة

وتروي القناة في العمل الدرامي الثاني “كأن شيئاً لم يكن”، قصة “تماضر” التي عانت من ضغوط نفسية كثيرة لازمتها خلال فترة شبابها، من جراء قسوة والدها الذي كان يعاني من أزمات نفسية، لكنها استطاعت أن تبتعد عن هذا الماضي وتشقّ طريقها نحو النجاح بعزيمة وثقة، فأصبحت سيدة أعمال ناجحة، مؤثرة في محيطها ومجتمعها، وبالرغم من كل ذلك بقيت الذاكرة تلاحقها، لتكشف عن أحداث درامية مشوّقة.

“الكون في كفة”.. صراعات الذات والحياة

وبتوليفة درامية متميزة تبث القناة لمشاهديها المسلسل الكويتي “الكون في كفة”، لمؤلفه علي الدوحان، ومخرجه سائد الهواري، حيث يروي العمل حكاية “شمور” التي تؤدّي دورها الفنانة إلهام الفضالة، لتقدّم شخصية المرأة القوية والمتسلطة التي تفرض سيطرتها على جميع أفراد عائلتها، فهي لا تعترف إلا بحب الذات والجبروت، لكن مع توالي أحداث المسلسل تدخل شمور في مأزق بعد أن تسببت بمشاكل صحية لقائد مركبة يلزمها أن تتزوج به أو تُسجن، فتبدأ المجريات بالتصاعد والتشويق.

يشارك في العمل نخبة من نجوم الدراما الكويتية أبرزهم الفنانة طيف، ومرام البلوشي، ومحمود بوشهري، وعبد الله بهمن، وغيرهم.

“سواها البخت”.. كوميديا من الواقع

وتروي القناة من خلال المسلسل الكوميدي الكويتي “سواها البخت”، الذي يعالج في حبكته المستمدة من الواقع الاجتماعي قضية المتقاعدين وأحوالهم الاقتصادية بعد التوقف عن العمل، حيث تجسّد الفنانة هيا الشعيبي دور “أم سليمان” المرأة المثابرة التي تحاول الدخول في العديد من المشاريع واستثمار خبراتها التي راكمتها خلال السنوات في إنجاحها.

يشارك في العمل مجموعة من النجوم أبرزهم الفنانون أحمد العونان، ومحمد الصيرفي، وشيلاء سبت، وفهد البناء وآخرين.