تراند اليوم : بسبب كورونا.. حقيقة وقوف هند صبري أمام القضاء

أطلقت النجمة التونسية هند صبري ومعها مجموعة من الشخصيات العامة في المجتمع المدني في تونس وخارجها، جمعية بعنوان “مفيد” بهدف تنمية المجتمع التونسي في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا. وبمجرد أن أعلنت إطلاق الجمعية، نجحت في جمع تبرّعات وصلت إلى 70 ألف دينار تونسي التي وُجّهت إلى مدينة قبلي التونسية التي تحوي أكبر عدد من إصابات كورونا في البلاد.

أخبار كاذبة

في المقابل، فوجئت هند صبري قبل ساعات ببعض التصريحات على لسانها التي انتشرت أخيراً عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن هند صبري طالبت بتوفير طائرات خاصة لنقل النجوم إلى مواقع التصوير في ظل أزمة فيروس كورونا؛ الأمر الذي تعجّبت منه هند كثيراً، وأكدت في تصريحات خاصة لنواعم أنها شائعات ساذجة لا أساس لها من الصحة وطلبت من الوسائل الإعلامية ألّا يروجوا لأي تصريحات وهميّة منتشرة من خلال السوشيال ميديا، ما دامت لم تُرسَل عبر مكتبها الإعلامي أو تُنشر عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ملاحقة قضائية

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وأشارت صبري إلى أنه من ينشر أي تصريحات غير حقيقية نقلاً عنها عبر صفحات السوشيال ميديا فسيُلاحق قضائياً.

بوستر جديد

على صعيد آخر، انتشر البوستر الدعائي الأول لفيلم “كيرة والجن” الذي تشارك فيه هند صبري في بطولة العمل أمام أحمد عز وكريم عبد العزيز، والعمل من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، ويُعد من أضخم الأعمال السينمائية لعام 2020.