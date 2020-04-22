أول تعليق لنهال عنبر بعد وفاة شقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

نعت الفنانة نهال عنبر، شقيقتها بهرة، التي رحلت عن عالمنا قبل أيام، عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت نهال، صورة شقيقتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وداعا أختي وحبيبتي وقلبي وروحي.. بهرة أنا مش عارفة هعيش إزاي من غيرك بجد، قلبي موجوع عليكي، لكن ده قضاء الله ولا اعتراض على حكمه، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته يا أطيب وأحن قلب في الدنيا، ربنا يصبرني على فراقك يا حبيبتي، ارجو الدعاء لها والفاتحة".

يذكر أن، بهرة عنبر توفيت مؤخرا بعد صراع مع المرض، وهي الشقيقة الوحيدة للفنانة نهال عنبر.