- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
نعت الفنانة نهال عنبر، شقيقتها بهرة، التي رحلت عن عالمنا قبل أيام، عبر حسابها على إنستجرام.
ونشرت نهال، صورة شقيقتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وداعا أختي وحبيبتي وقلبي وروحي.. بهرة أنا مش عارفة هعيش إزاي من غيرك بجد، قلبي موجوع عليكي، لكن ده قضاء الله ولا اعتراض على حكمه، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته يا أطيب وأحن قلب في الدنيا، ربنا يصبرني على فراقك يا حبيبتي، ارجو الدعاء لها والفاتحة".
يذكر أن، بهرة عنبر توفيت مؤخرا بعد صراع مع المرض، وهي الشقيقة الوحيدة للفنانة نهال عنبر.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لنهال عنبر بعد وفاة شقيقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.